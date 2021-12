Läinud nädalal läitis Tartu ülikooli arheoloogiaprofessor Heiki Valk tiku, millega omakorda süütas küünla ühel kõverdunud küünlaalusel, mida hoidis käes arheoloogiatudeng Mait Raudsepp. Jõuluajal poleks selles ehk midagi kõneväärsetki, aga võib arvata, et jõulutuled põlesid viimati ses Karula Maarja kiriku lühtris, millest küünla­alus pärit, 1943. aastal. Juba järgmise aasta augusti lõpupäevil põles kirik rusudeks ja varemeisse on see jäänud siiani.

Mis täpselt 1944. aasta augustis kiriku põlemise põhjus oli, selle kohta on liikvel lugusid ja oletusi, nagu koguduse õpetaja Enno Tanilas nendib, aga mis see päris tõde on, ei tarvitse me enam teada saadagi. Üks lugu räägib, et kirikust nähtud väljumas kaht meest ja juba tõusnud tornist ka tossu. Ehk et võibolla süütasid taganevad Saksa väed punaarmee lähenedes torni kui kaugele paistva maamärgi ja ühtlasi hea vaatluskoha. Aga samahästi võis põhjuseks olla punavägede leekkuul.