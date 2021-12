Tehnika lühiuudised

Robotkäsi õppis poolteise tunniga selgeks lauatennise

Tübingeni ülikooli teadlased panid kokku arvutimatkuri, milles lauatennisereketiga varustatud virtuaalne robotkäsi üritas pingpongipalle üle virtuaalse lauatenniselaua tagasi lüüa. Matkuris õppis masinõppealgoritm selgeks, kuidas reketi kiirus ja suund palli teekonda mõjutavad, misjärel seati robotkäsi üles päriselus. Algoritmi saadetud signaalid võimaldasid robotkäel lüüa palli keskmiselt 24,9 sentimeetri kaugusele ettenähtud asukohast. Täpsus oli veidi kehvem siis, kui algoritm töötas matkuriga. Kogu protsess, sealhulgas koolitus virtuaalmatkuris ja seejärel pärismaailmas, võttis aega vaid 1,5 tundi. See on suurepärane näide sellest, kui kiiresti algoritmid uues olukorras toimima õpivad. New Scientist