«Kõlab paradoksaalselt, kuid just aasta pimedaim aeg annab meile ideaalse võimaluse luua ja nautida ilu, mille allikaks on valgus. Linnaruumi kaunistamiseks valgusinstallatsioonidega on lõputult variante ja valguskunstnikud üllatavad üha uute ideedega. Järjest enam on leitud inspiratsiooni loodusest ja ka rahvusmustrite motiivid on aina populaarsemad. Oma kindla koha on leidnud näiteks rukkilille motiiv, mida võib näha Viru ringil, Pärnu maanteel ja Tartu maanteel,» rääkis Svet.