Majanduse lühiuudised

Riik asub reguleerima krüptovarasid ja ühisrahastust

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega kehtestatakse tegevus- ja järelevalvenõuded suurele osale Eesti fintech- sektorist – see hõlmab nii ühisrahastusplatvorme kui ka krüptovaradesse investeerimisvõimaluse pakkujaid. Muudatuste suurim eesmärk on anda ette ühtsed reeglid kõigile valdkonnas tegutsejatele, sealjuures tagades, et ka investorid ja tarbijad saaksid õiget ja täielikku teavet pakutavate instrumentide ja teenuste kohta, ning nende õigused oleksid kaitstud. BNS

Riigikohus jättis Sõnajalgade kaebuse rahuldamata

Jõulupakk tuleks teele panna hiljemalt kolmapäeval

Postiettevõte Omniva soovitab, et kui on soov riigisiseselt jõuludeks pakki saata, tuleks see teele panna hiljemalt kolmapäeval. Omniva märgib, et pühade eel saadetakse ligi pool kogu aasta kirjade mahust ning pakke oodatakse tavapärasest palju enamates kodudes. Kui on soovi jõuluks riigisiseselt pakiautomaadiga pakki saata, siis tuleb see teele panna hiljemalt 22. detsembril enne pakiautomaadi tühjendamise aega. 23. detsembril täidab Omniva pakiautomaate, kuni viimane pakk on automaati jõudnud. BNS