Maariti (Maariti ja tema laste nimed muudetud – A. K.-K.) viie lapsega peres, kus kolm poissi haridusliku erivajadusega, on sünnipäevad suisa katastroof. Ema sõnul pole peole tulnud kedagi peale ta oma pere ja tema sõprade laste, kuigi kutsutud on alati terve aiarühm või klass. «Olen sõpru palunud, et nad oma lapsedki saadaks. Enam ei tahagi sünnipäevi pidada, kuna lastest on nii kahju!»