Välismaa lühiuudised

Taani endine minister visati parlamendist välja

Taani parlament otsutas eilsel hääletusel oma ridadest välja ­visata endise integratsiooniministri Inger Støjbergi, kellele määrati läinud nädalal 60-päevane vanglakaristus ametikohustuste rikkumise eest ministrina. Parlamendis toetas tema välja­heitmist 98 ja vastu oli 18 rahvasaadikut. Kohus leidis, et tema käsk eraldada asüülitaotlejatest paarid, ­kelle üks pool oli alaealine, on vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooniga. Støjbergi sõnul oli meetme eesmärk võidelda sundabielude vastu ja tema sõnul said süüdimõistva otsusega löögi ka Taani väärtused. «Mind karistatakse katse eest kaitsta tüdrukuid. Tõtt-öelda on midagi väga valesti,» kommenteeris Støjberg kohtuotsust. Aastatel 2015–2019 integratsiooniministrina töötanud Støjbergil reaalselt vanglakaristust tõenäoliselt kanda ei tule. PM/BNS