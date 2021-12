Majanduse lühiuudised

Energiahinnašoki leevendused said paika

Valitsus otsustas laiendada vähekindlustatud peredele mõeldud energiahinna toetust nüüd ka leibkondadele, kelle sissetulek pere esimese liikme kohta jääb alla 1126 euro kuus. Toetus puudutab nii elektri, gaasi kui ka kaugkütte kulusid, mille hinnatõus kompenseeritakse 80 ­protsendi ulatuses võrreldes tõusueelse tasemega. Lisaks otsustas valitsus tasuda detsembrist kuni märtsini tarbijate eest täies ulatuses gaasi võrgutasu. Toetust saavad hakata taotlema kõik leibkonnad, kelle sissetulek kaalutuna pereliikme kohta on allpool nimetatud määra. Riigihalduse minister Jaak Aabi hinnangul puudutab see Eestis umbes 380 000 leibkonda ehk üle 800 000 inimese. Aadressil tehisjurist.ee/energia/ asuv kalkulaator aitab hüvitise väljaarvutamisel. PM

EASi ja KredExi ühendasutus sai nõukogu

Soomes käivitati Olkiluoto uus tuumareaktor

Eile öösel käivitati Soome Olkiluoto tuumajaama kolmas ­reaktor. Pärast tootmiskatsetusi ­väikestel võimsustel hakkab jaam ­jaanuari lõpus edastama võrku elektrit 30-protsendilise võimsusega. Regulaarne elektritootmine algab Olkiluoto kolmandas reaktoris 2022. aasta juunis. Uus reaktor suurendab ­Soome tootmisvõimsust 1600 megavati (MW) võrra, mis moodustab 14 protsenti põhjanaabrite praegusest tarbi­misest. Võrdlusena: Eesti ajalooline tiputarbimine on olnud 1587 megavatti; kaablite ülekandevõimsus on meil Soomega 1000 MW. PM

Eesti meeste autofirma kaasas 30 miljonit dollarit

Rail Balticu Assaku viadukt läheb maksma 3,9 miljonit

Transpordiamet, Rail Baltic Estonia ja AS Trev-2 Grupp allkirjastasid ehituslepingu Tallinna–Tartu ­maanteele Rail Balticu Assaku ­maanteeviadukti ehitamiseks, lepingu ­kogumaksumus ilma käibemaksuta on 3,86 miljonit eurot. Transpordiameti taristu ehita­mise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse juhataja Viktor Kisseljovi kinnitusel on 20 kuud kestvat ehitust plaanis alustada esimesel võimalusel. Raudtee jääb 64 meetrit pika viadukti alla süvendisse. BNS