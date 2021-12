Kuna Oskari vanemad on vabatahtlikud päästjad, on poeg mõistagi suur päästeameti fänn ning usub ka ise, et on sarnaselt oma vanematele päästja. Põnevaid huvisid on 7-aastasel poisil veelgi: ta on detailideni kursis parvlaev Estonia hukuga seonduvaga ning räägib oma vanematele selle kohta lugusid, lisaks paeluvad teda kirikud ja maakohtade ajalugu. Ka inglise keel on poisil suus ning ema sõnul on ta väsimatu hing, suur suhtleja. Veel veidi aega tagasi soovis Oskar tulevikus koljuarstiks saada, kuid hetkel ei ole ta oma tulevase ameti kohta veel lõplikku otsust teinud.