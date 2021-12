Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Raimond Kaljulaid möönab, et poliitikute spetsialistidega asendamise teemal on küll koalitsioonipartneritega mõtteid vahetatud, aga lõplikku otsust veel ei ole. Ta täpsustas, et küsimust arutati juba koalitsioonikõnelustel ja ettepanek sai kirja ka koalitsioonileppesse, aga pole teada, kuidas seda ellu viiakse.