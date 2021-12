Ametid: postiteenus vajab reformi

Riigikontroll, Omniva ja ministeerium on üksmeelel ja usuvad, et Eesti postiteenus vajaks uuendamist. Nimelt pole kirjade saatmine enam kaugeltki nii populaarne kui kümme aastat tagasi ja aina enam eelistatakse postkontoreile pakiautomaate.

«Olukorras, kus keskmiselt saadetakse Eestis inimese kohta üks kiri aastas ja postkontoris käiakse enamasti paki järel, on ilmne, et senine süsteem on ajale jalgu jäänud,» sõnas riigikontrolli peakontrolör Märt Loite. Universaalse postiteenuse kogumaht on kümne aastaga vähenenud ligi 30 protsenti.