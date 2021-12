Aasta, mis jätab hinge tühjuse: koroona-aasta 2021 viis kaasa palju inimesi, kes võinuks veel elada

Eha: minu isa läks puhtalt koroonaviiruse süül

Ühel hetkel ei saanud lähedased isa enam telefonitsi kätte. «Siis läks jamaks, meil ei olnud mingit informatsiooni, kuni ema sai haiglast teada, et isa viidi koroonaosakonda. See oli täielik šokk. Aga siiski sain temaga pärast teise osakonda viimist veel kaks korda rääkida. Tõsi, viimane kõne oli selline, et ma ei saanud enam sõnadest aru. Ta oli hingamisaparaadi all ja muretses korteriühistu veenäitude pärast, mida ta oleks pidanud naabertrepikotta andma minema. Ta ei saanud hingata ega rääkida, aga helistas mulle veenäitude pärast! See oligi viimane kord, kui temaga rääkisin,» ohkab Eha. Eha isal oli operatsioon vabariigi aastapäeval ja 10. märtsiks oli ta surnud.

Veel kaks päeva enne isa surma sai tütar rääkida arstiga, kes ütles, et ärge enam väga lootke. Arstid küll kaalusid vanahärra üleviimist Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, aga eakas mees piinles niigi õhupuuduses ja valudes. PERHis oleks ta saanud tõhusama hingamisaparaadi alla, kuid arvati, et ta ei pruugi seda üle elada. «Kui ma esmaspäeval arstiga rääkisin, siis ma juba sain aru, et asi on nii hull, et arstid ei saa enam midagi teha, aga ema ei saanud aru, tema aina lootis. Kogu maailm kukkus ühe hetkega kokku. Ema ja isa olid terve elu koos elanud. Mida sa oskad siin öelda, ühel hetkel on isa ja vanaisa ning järgmisel hetkel ei ole,» ütleb Eha. Isa sai õnneks kaks nädalat enne surma teada, et Eha poja elukaaslane ootab last ning vanavanaisaks saamine on ees. Suure kurbusega ütleb Eha, et esimene lapselapselaps jäi isal nägemata. 2. detsembril oleks isa saanud 85-aastaseks. Terve perega mindi isa kalmule Liiva kalmistul, lapsevankris esimene lapselapselaps. «Ta oleks ju võinud veel mitmeid aastaid elada, näha lapselapsi ja nende lapsi. Minu isa läks puhtalt koroonaviiruse süül. Ta oli küll juba saanud esimese doosi vaktsiini, aga teiseni ta ei jõudnudki, see jäi talle liiga hiljaks,» lausub Eha. Naine usub teadust ja arste, vaktsiinidest on miljardid inimesed kasu saanud. Seda arusaamatumad on vaktsiinivastaste meeleavaldused, kuna me kõik oleme ju sarnase koolihariduse saanud ja bioloogiat õppinud. Milles üldse küsimus on, et ei vaktsineerita, kui sel moel saame kellegi surma ära hoida, küsib naine.