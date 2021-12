15 m kõrgune uhke, kahar ja ühtlaselt tihe 52-aastane jõulupuu on kaunistatud 300 kuldse kuuliga ning valguskettidega. Valguskette on ümber kuuseokste põimitud 3780 meetrit ehk 3,78 km ja leedlambikesi kokku 25 200 tk, selleks kulus kolm öö- ja tööpäeva, kus töös oli 2-3 tõstukit kokku umbes 70 töötundi. FOTO: Ilja Matusihis

Peaaegu kuu aega on igat linna ja suuremat külakeskust kaunistanud ehitud kuusk. Igal aastal on Postimees korraldanud kauneima jõulupuu konkursi, nii ka sel aastal. Kui möödunud kordadel on võitnud Tartu linn, Kärdla ja Haapsalu, siis sel aastal võib just sinu kodukandi kuusk osutuda valituks.