Eluaegset vanglakaristust kandev pedofiilist lapsetapja Vassili Otškalenko (56) ütles eile Harju maakohtus tema ennetähtaegse vabastamise arutelul, et hirm tema isiku suhtes on alusetu ja vabanedes kavatseb ta tõestada, et vangla-aastad on teda muutnud. Ta kinnitas, et esialgu ei välju ta isegi oma majast muidu kui vaid suure vajaduse korral.