Kultuuri lühiuudised

Konkurss Vene Teatri direktori kohale kukkus läbi

Detsembri alguses välja kuulutatud konkurss Vene Teatri direktori ja juhatuse liikme kohale kukkus läbi, teatri nõukogu ei leidnud viie kandidaadi seast sobivat inimest. Vene Teatri nõukogu esimees Jaak Allik ütles ERRile, et viie konkursil osalenud kandidaadi hulgas ei olnud nii tugevat juhti kui Margus Allikmaa. «Põhjused olid erinevad, kuid leidsime, et praegu ei sobi meile ükski kandidaat,» selgitas ta ja lisas, et nüüd hakkavad nõukogu liikmed ise sobivaid kandidaate otsima. Järgmine Vene Teatri nõukogu koosolek toimub 10. jaanuaril, kus arutatakse võimalikke kandidaate. PM

Endla teater jagas kolleegipreemiaid

Selgusid Neitsi Maali filmiauhinna nominendid

Eesti filmiajakirjanike ühing kuulutas välja viis filmi, mis kandideerivad jaanuari alguses Eesti vanimale filmiauhinnale, aasta parimale kodumaisele linateosele antavale Neitsi Maalile. Need on järgmised:

«Eelhääletusel kogus tänavu filmiajakirjanikelt punkte koguni 19 filmi, mille sekka jagus väga erinevaid vorme ja žanreid. Rõõm on tõdeda, et ka viie finalisti sekka jõudis kaks dokumentaali ja üks lühifilm – see on vaid tunnustuseks Eesti filmi mitmekülgsusele ja rikkalikkusele,» hindas valikut Eesti filmiajakirjanike ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.