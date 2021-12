Tehnika lühiuudised

Euroopa võib saada oma liitiumitööstuse

Portugal võib tuleval aastal heaks kiita liitiumi kaevandamise, mis võib vähendada Euroopa sõltuvust autotööstusele olulise aine hankimisel muust maailmast. Portugalil arvatakse olevat Euroopa suurim liitiumireserv. Liitiumist on saanud nikli ja koobalti kõrval hinnaline tooraine, kuna seda on muu hulgas vaja elektriautode akude tootmiseks. Nõudlus liitiumi järele on hüppeliselt kasvanud, kuna autotootjad lähevad üle väikese süsinikuheitega sõidukite tootmisele ja valitsused tahavad kliimamuutuse pidurdamiseks fossiilkütustega sõidukitest vabaneda. AFP/BNS