Majanduse lühiuudised

Venemaa eitab Euroopasse mineva gaasi piiramist

Venemaa energiahiid Gazprom tõrjus süüdistusi, et Moskva piirab Euroopasse minevaid gaasitarneid, ning mõistis hukka gaasi edasimüügi Saksamaalt Poola. «Kõik süüdistused Venemaale ja Gazpromile, et me ei tarni Euroopa turule piisavalt gaasi, on täiesti põhjendamatud, vastuvõetamatud ja valed,» ütles Gazpromi kõneisik Sergei Kuprijanov. Tema sõnul ei ole mõned Venemaa gaasi ostjad, eriti Saksamaa ja Prantsusmaa, teinud lisatellimusi ning ta nimetas gaasitoru kasutamist vastupidises suunas mitte kõige ratsionaalsemaks, kui talv alles algab. Poola süüdistas sel nädalal Moskvat läbi Jamal-Euroopa gaasitoru minevate gaasitarnete peatamises ja Gazpromi manipuleerimises. Avalike andmete järgi töötas gaasitoru eelmisel nädalal vastupidises suunas ja Saksamaalt liikus gaas Poolasse. PM