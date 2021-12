Uus nakatumispuhang Eesti lennuliiklust veel ei häiri

Tallinna Lennujaama pressiesindaja Margot Holtsi sõnul ei ole jõulude ajal ega ka täna Tallinnas lennuplaanid muutnud. Ta rääkis, et seda tuleb ikka ette, et kas tehnilistel või muudel põhjustel lende tühistatakse, aga sellist massilist tühistamist nagu United Airlinesi puhul Tallinnas pole olnud. «Meie ei ole seda veel tundnud, et uus koroonalaine oleks lennundusse jõudnud,» lausus ta.