Naiste ahistamise vastu võidelnud Mikk Pärnitsa Facebooki lehel tuliseks läinud vaidlusele lisas vunki Ülle Madise privaatselt saadetud, kuid saaja poolt avalikustatud selgitus, mis justkui püüaks Peeter Helme kuritegu pehmendada. «Kas teie teada heideti Peeter Helmele ette enamat kui täiskasvanute saidil jälkide mõtete avaldamist? See on jälk ja õudne, mis ta seal purjuspäi kirjutas, ta on karistuse saanud, on täiesti alandlik ja ta kahetseb väga. Üldiselt on lubatud hoida kirjaniku looming ja teod lahus, seda enam, et ainustki last ta kuidagi ega kunagi ohustanud pole,» kirjutas Madise.