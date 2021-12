Rahvaloenduse projektijuht Liina Osila selgitas Postimehele, et igas Eesti omavalitsuses on lähtuvalt elanike arvust välja valitud juhuslikud aadressid, kuhu saadetakse detsembri ja jaanuari jooksul rahvaloenduse kujundusega paberkiri. Sellega annab statistikaamet teada, et eluruumis elavatele inimestele on loenduses osalemine kohustuslik. Ühtlasi selgitab kiri, kuidas on võimalik rahvaloendusel osaleda.