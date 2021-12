Majanduse lühiuudised

Kaubaliiklus Soome sadamates seisab 24 tundi

Soome autovedajate ja transporditöötajate ametiühing (ATK) peatab täna hommikul kell kuus protestiks ummikusse jõudnud töövaidluse vastu kaubaliikluse kõigis Soome sadamates. Protestiaktsioon kestab 24 tundi. Protestiaktsioonini viis eelmisel teisipäeval alanud töövaidlus ühe ettevõttega, Keitele Groupiga. Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link ütles, et firma tegevust mõjutab see ülivähe. «See seisak puudutab ainult konteinereid, mis viiakse üle ilma juhi ja vedukita, ehk neid, mille lossimisel on vaja sadamatööliste abi. Kõik veosed, mis on laeval koos auto ja autojuhiga, liiguvad normaalselt,» selgitas Link. BNS/PM

Liivi meretuulepargi hoonestusluba läks töösse

Elektrijaamade ehitamise huvi on tänavu kasvanud

Eesti võrguhalduri Eleringi andmetel on tänavu muu hulgas mitmekordistunud elektrihindade tuules hüppeliselt kasvanud ka huvi Eestisse uusi elektrijaamu ehitada. Kui varasemal kolmel aastal on Eleringile esitatud keskmiselt kaks tootja liitumistaotlust aastas, siis sel aastal on esitatud juba 25 tootja taotlust, selgub Eleringi andmetest. Kokku on sel aastal esitatud taotlusi lisada Eleringi võrku 2665 megavati ulatuses tootmisvõimsusi. «Huvi on liita küllalt suuri võimsusi – keskmine soovitav liitumisvõimsus on üle 100 megavati. Tähelepanuväärne on see, et lisaks päikesejaamadele on huvi üles näidanud ka salvestusseadmete arendajad,» ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster. ERR/BNS