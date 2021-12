Välismaa lühiuudised

Tuski sõnul on Poola demokraatia sügavas kriisis

Poola opositsioonijuhi Donald Tuski sõnul kujutavad teated opositsiooni järele nuhkimise kohta endast suurimat kriisi riigi demokraatiale kommunismijärgsel ajastul. Kanada küberjulgeoleku uurimiskeskus Citizen Lab teatas läinud nädalal, et Poola valitsus on kasutanud Pegasuse nuhkvara nimekate opositsioonitegelaste vastu. «See on suurim, sügavaim kriis meie demokraatia jaoks alates 1989. aastast,» ütles endine Euroopa Ülemkogu eesistuja Tusk, kes on nüüd opositsioonierakonna Kodanikuplatvorm juht. Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles, et ei teadnud pealtkuulamisest midagi, ja lisas, et kui see leiab kinnitust, võib see osutuda hoopis välismaiste salateenistuste kätetööks. AFP/BNS