«Oodatud on kõik, kes tunnevad, et neil on toiduabi tarvis,» julgustas Oleviste kiriku vanempastor Siim Teekel. «Praeguste energiahindade ja üldise hinnatõusu taustal on oluline, et ka kirik oleks kohaks, kuhu inimene võib abi järele pöörduda,» märkis ta.