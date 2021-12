Jõulud läbi, aastavahetus ees – see on aeg, mil külastatakse lähemaid ja kaugemaid sugulasi ning lapsed tulevad laiast ilmast koju, paraku pole aga just eakatel ka siis kedagi oodata. Tallinnas on 24 720 üksi elavat pensionäri, aga kui palju elab neid väiksemates paikades ja kaugetes metsataludes?