Majanduse lühiuudised

Statistikaamet: töösuhted on muutunud ebakindlamaks

Statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu leidis viimaste aastate töötamise registri andmeid analüüsides, et tööturul on küll varasemast rohkem inimesi, kuid töösuhted võivad olla lühemaajalised või ebakindlamad. «Selle aasta novembri lõpu seisuga oli Eestis kehtiv töösuhe ligi 646 000 inimesel. Inimene võib aga samal ajal töötada mitmes kohas ja eri lepinguliikide või tööülesannetega ja nii oli registreeritud töösuhteid isegi rohkem ehk 760 000. See tähendab, et tööturul oli 14 000 töötajat rohkem kui 2019. aasta novembris, mil pandeemiast veel keegi kuulnud ei olnud ja Eesti tööhõive näitajad olid tipus,» selgitas ta. BNS

Eesti avatariplatvorm sai investoritelt 13 miljonit

Soovijaid 3D-avataridega varustav platvorm Ready Player Me kaasas tuntud investoritelt 13 miljonit dollarit (11,5 miljonit eurot). Ready Player Me on Eestis tõenäoliselt tuntum oma vana nime, Wolf3D järgi. Tegu oli nn A-ringi investeeringuga, kus juhtinvestorid olid Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi, samuti osales näiteks GitHubi kaasasutaja Tom Preston-Werner. «Meie eesmärk on saada metaversumi peamiseks avatarisüsteemiks. Rahastuse abil laiendame partnerite võrgustikku veelgi ja kahekordistame tiimi oma peamistes asukohtades Tallinnas, Berliinis ja New Yorgis,» ütles firma asutaja ja juht Timmu Tõke (pildil). PM

E-residente lisandus peaaegu sama palju, kui sündis lapsi

Tänavu kasvas e-residentide arv üle 12 000 võrra, mida on peaaegu sama palju, kui sündis aasta jooksul Eestis lapsi. Kõige rohkem lisandus uusi e-residente Venemaalt, Hispaaniast ja Saksamaalt. Kokku on Eestil ligi 90 000 e-residenti 177 riigist. E-residentsuse programmi tegevjuht Lauri Haav sõnas, et Eesti hakkas esimesena maailmas pakkuma väljaspool riigipiire elavatele inimestele e-residentsust. «E-residentsus annab ligipääsu Eesti esmaklassilistele digiteenustele, mis aitab maailma ettevõtjatel ületada piiriülese äritegevusega seotud barjääre ja kohaneda kiirelt muutliku ettevõtluskeskkonnaga. E-residentidel on seetõttu teiste ettevõtjate ees konkurentsieelis,» ütles Haav. BNS

Stockmann müüs Tallinna ja Riia kaubamajad VKG-le

Stockmann müüs võlakoorma vähendamiseks ära oma Tallinnas ja Riias asuvate kaubamajade kinnisvara Viru Keemia Grupile umbes 87 miljoni euro eest. Ettevõte jääb kaubamajade rentnikuks. «Meil on heameel, et leidsime Baltikumis sellise stabiilse ja usaldusväärse kinnisvara omaniku, kes soovib arendada kinnisvara ja lubab Stockmannil jätkata tavapärast tegevust,» ütles Stockmanni juhatuse esimees Jari Latvanen. PM

Elon Musk müüs miljardi dollari eest Tesla aktsiaid

Tesla juht Elon Musk müüs veel umbes miljardi dollari eest miljon elektriautode tootja aktsiat. Musk müüs optsiooni 1,6 miljoni Tesla väärtpaberi ostmiseks hinnaga 6,24 dollarit aktsiast, müües 934 090 aktsiat koguhinnaga umbes 1,02 miljardit dollarit. Alates aktsiate müügi ja optsioonide realiseerimise algusest novembris on Musk teinud rahaks juba rohkem kui 22,8 miljonit optsiooni. Interfax/BNS