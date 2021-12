Selles loos on lähemalt analüüsitud nende kõnede teemasid, mille häirekeskus on edasi andnud politseile, sageli ka samal ajal kiirabile ja päästjatele. Järgmises loos on vaatluse all 112 kõneni viinud tervisemured ja kolmandas loos ennekõike päästjate abi vajanud juhtumid.