Eesti telekanalid on aasta ärasaatmiseks pannud vaatajatele kokku meeleoluka komplekti, kus on mitmeid tujutõstvaid erisaateid. Lisaks uutele avastustele on vanad lemmikud, ilma milleta ei kujutaks aasta ärasaatmist ette. Põnevust õhtusse lisab asjaolu, et oma esimese uusaastakõne peab president Alar Karis.