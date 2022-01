Majanduse lühiuudised

Riik hakkab taas ränka intressi nõudma

Vahepeal koroonaolukorra tõttu langetatud maksuintress tõsteti taas oma vanasse kõrgusesse tagasi. Eriolukorra lõppemisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini oli maksuintressi määr 0,03 protsenti päevas, alates tänavu 1. jaanuarist on maksuintress taas 0,06 protsenti päevas. See teeb tervelt 21,9 protsenti aastas. Võrdluseks: näiteks Saksamaal on aastane viiviseintress kuus protsenti.

Lisaks kaob sellest aastast ka ajutine erisus, et maksuhaldur võib vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära nullini. Kehtima jääb aga põhimõte, et maksuhalduril on maksuvõla tasumise ajatamisel õigus vähendada intressi määra kuni 50 protsenti ajatamisotsuse vastuvõtmise päevast arvates. BNS

Mahepesijatele väänatakse kopsakas trahv

1. jaanuarist 2022 jõustusid muudatused mahepõllumajanduse nõuetes, millega muu hulgas suurendatakse rahatrahvi tavatoote teadliku turustamise eest mahepõllumajandusele viitava märgistusega. Uus trahvimäär on füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ja juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

Muudatuse kohaselt võib põllumajandus- ja toiduamet ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistada ka juhul, kui isik on toime pannud tõsise, korduva või jätkuva mahepõllumajanduse nõuete rikkumise. Kehtiva seaduse kohaselt sai seda teha ainult korduva nõuete rikkumise puhul. BNS

Eestis hakkas kehtima uus alampalk

Alanud aastast suureneb miinimumpalk täistööajaga töötamise korral 584 eurolt 654 eurole kuus. Kui tõus protsentides tundub suur, tuleb silmas pidada, et möödunud aastal alampalka ei muudetud. Miinimumpalga tõus mõjutab ligikaudu 40 000 töötajat. Tunnitasu alammäär on alates 1. jaanuarist 3,86 eurot, varem oli see 3,48 eurot. Töötasu alammäär lepitakse kokku Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu vahel. BNS

Mullu tehti Eesti firmadega rekordarv tehinguid

Vastavalt rahvusvahelisele Mergermarketi andmebaasile tehti eelmisel aastal Eestis 52 ettevõtte ostu-müügi tehingut. Sinna andmebaasi pääsevad ainult suuremad tehingud, sest nimekirja pääsemise piir on viis miljonit eurot. Eelmisel aastal oli tehingute arv 38. Lõppenud aasta kõige kallimaks tehinguks kujunes Graanul Investi suurosaluse müük, mille puhul tehingunõustajad hindavad, et see võis tuua Raul Kirjanenile (pildil) kuni miljard eurot. PM

Tarbijavaidlus läheb tavainimesele lihtsamaks

Seni oli nii, et kui kuni kuue kuu jooksul alates ostust avaldus toote juures puudus, ütles seadus, et puudus oli olemas asja müümisel ja vea kõrvaldamise eest vastutab müüja – kui ta just ei tõenda, et puudus tulenes muust asjaolust. Alates sellest aastast pikeneb see tähtaeg ühe aastani. Seega, kui puudus ilmneb ühe aasta jooksul asja tarbijale üleandmisest, siis eeldab seadus edaspidi, et see puudus oli juba olemas asja üleandmise ajal, kui müüja ei tõenda vastupidist. BNS