Tehnika lühiuudised

James Webbi teleskoop on läbinud üle poole teest

25. detsembril Prantsuse Guajaanas lendu tõusnud James Webbi kosmoseteleskoop on sihtkoha poole teel olnud üle kaheksa ja poole päeva, läbinud üle 56 protsendi teest ja jõudnud peaaegu 8,2 miljoni kilomeetri kaugusele. Selle revolutsioonilise missiooniga loodetakse kinni püüda noore universumi esimeste galaktikate valgus ja uurida meie enda päikesüsteemi, aga ka teiste tähtede ümber tiirlevaid planeete. Praeguseks on teleskoobi liikumiskiirus alanenud 600 meetrini sekundis ning rööbiti rännuga on teleskoop end pisitasa lahti pakkinud. Teleskoop on kohe valmis saamas oma viiekihilise imeõhukesest kapton-materjalist soojaisolatsiooni laialilaotamisega. See on vajalik, et teleskoop saaks alustada ülitäpset ja suurt tundlikkust nõudvat soojuskiirguse mõõtmist. Väheneva kiiruse tõttu on allesjäänud vahemaa läbimiseks vaja veel 20 päeva. Seni on teleskoobi lahtipakkimine möödunud viperusteta. Soojaisolatsiooniekraan toimib edukalt – NASA andmete järgi on teleskoobi päikesepoolne külg soojenenud 57 kraadini ja varju taga oleva peegli temperatuur on –182,78 kraadi. NASA/PM