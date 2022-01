Välismaa lühiuudised

Leedu saatis tagasi sadakond migranti

Leedu saatis pühapäeval tellimuslennuga Iraaki 98 ebaseaduslikku migranti, kes olid vabatahtlikult valmis kodumaale naasma. «Meil on ajalooline sündmus, kuna Leedust saadeti kodumaale ligi sada Iraagi kodanikku, kes olid valmis vabatahtlikult [kodumaale] naasma,» ütles Leedu siseminister Agnė Bilotaitė. Leedu on saatnud seni päritoluriikidesse tagasi 537 illegaalset immigranti, kellest 482 oli valmis naasma vabatahtlikult. Pühapäeval Leedu piiri rikkuda ei üritatud, ütles Leedu piirivalve eile. Samal ajal on Lätis märgata ebaseadusliku rände hoogustumist. Pühapäeval saatis Läti Valgevene piirilt tagasi 36 migranti. Alates 10. augustist on nurjatud ühtekokku 4161 katset Valgevene-Läti piiri ebaseaduslikult ületada. BNS