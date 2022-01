Katja majas pidutsenud Dmitri sõnul olid uustulnukad ülbed, käitusid agressiivselt ja hakkasid pidutsejaid solvama. «Nad hakkasid igasugust jama ajama ja seetõttu puhkes kaklus, kus me neutraliseerisime nad probleemideta,» rääkis Dmitri.

Pärast kaklust läksid noored tänavale ja nagu Dmitri ennast väljendas, vestlesid südamest südamesse. «Saime juhtunust samamoodi aru ja mulle tundus, et probleemid said selgeks räägitud. Siis selgus aga, et üks vastastest oli helistanud sõbrale ja kohale saabusid abiväed. Neid oli umbes 40 ja nad hakkasid meid peksma,» meenutas Dmitri.