Välismaa lühiuudised

Hongkongi aktivist mõisteti kohtus süüdi

Hongkongi vangistatud demokraatiaaktivist Chow Hang-tung mõisteti kohtus süüdi inimeste õhutamises Hiina Tiananmeni veresauna mälestamisele. 36-aastane Chow on Hongkongi Alliansi endine juht. Nüüdseks laiali läinud rühmitus tegeles mälestusürituste korraldamisega, et meenutada 4. juunil 1989 Pekingis Tiananmeni (Taevase Rahu) väljaku veresaunas tapetud inimesi. Politsei keelas koroonaviirusele ja turvamuredele viidates kahel viimasel aastal küünlasüütamisüritused ja paljud aktivistid, sealhulgas Chow, kes seda keeldu 2020. aastal eirasid, on vangistatud. Chow vahistamise põhjenduseks toodi ka kaks avaldatud artiklit, milles ta kutsus üles Hiina sõjaväe tapetud inimeste mälestuseks küünlaid süütama. Chow’ karistus tehakse teatavaks hiljem. AFP/BNS