Täismeheealised kunstnikud ei jäta Tartus jonni

Üle kahekümne ­aasta tagasi kirjutas kunstikriitik Ants ­Juske arvustuses ­esimese Eesti Energiate nime all tehtud näituse kohta, et keskmise põlvkonna meeskunstnikud näitavad Rotermanni Soola­laos loomepotentsi. Ehkki sellest väljapanekust on tegelikult juba peaaegu rohkem kui uue põlvkonna pealesirgumise aja möödas, tundub praegu Tartu Kunstimuuseumis avatud näitusel ringi vaadates, et tegemist on ikka veel keskealiste meestega, kes oma jonni ei jäta ning kelle loomepotents pole närbunud ega kuhugi kadunud.