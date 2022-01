Majanduse lühiuudised

Riikliku lennunduskontserni äriplaan on valmimas

Praegu on koostamisel uue ­riikliku lennunduskontserni äriplaan, ­mille materjalide kokkupanemisele ja seejärel valitsusele otsustamiseks esita­misele võib kuluda orienteerivalt pool aastat. Valitsus andis mullu 22. oktoobril kabinetinõupidamisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) heakskiidu alustada ettevalmistusi uue lennunduskontserni loomiseks, mis ühendab Nordica, Regional Jeti ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla. «Praegu on Nordica grupp koos riigi ­esindajatega lahendusvõimalusi veel põhjalikult analüüsimas,» ütles ministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linna­mägi. BNS

Hotellide aastavahetus läks prognoositust paremini

Eesti Hotellide ja Restoranide ­Liidu tegevjuhi Killu Maidla (pildil) sõnul läks aastavahetus valdkonna ettevõtetel ennustatust paremini: Tallinna hotellide täitumus ulatus ligi 70 protsendini ning oli ka hotelle, kus oli täismaja. Veel kuu aega tagasi olid prognoosid üsna tagasihoidlikud ja see tulenes üleüldisest foonist, kus ka valitsuse tasandil rõhutati iga päev, et koosviibimised tuleks edasi lükata ja kontakte vältida, ütles Maidla. «Õnneks suudeti nakkuse levik üsna hästi kontrolli alla saada ja haiglate koormust vähendada, mis omakorda andis inimestele julgust ja turvatunnet,» nentis ta. BNS

Teine sammas tühjeneb veel 95 miljoni euro võrra

Pensionikeskuse juhatuse liikme Kristi Sisa sõnul on teisest sambast teises voorus lahkujatele ­tehtavate maksete kogusumma 95,1 miljonit eurot, millest ligikaudu 190 000 eurot võetakse välja pensioni investeerimis­kontodelt ja ülejäänud 94,9 miljonit eurot teise samba fondidest. Väljamaksetest läheb maha tulumaks, enamasti 20 protsenti, kuid mõnel juhul ka vähem. Keskus alustas ülekannete tegemist sel nädalal. ­Pensionikeskuse statistika järgi esitas teises voorus ehk 1. aprillist 31. juulini teisest sambast raha väljavõtmiseks avalduse 12 236 inimest. BNS

Meelelahutus on kaotanud oma turust üle poole

Piletimüügiplatvormi Piletilevi statistika näitab, et meelelahutusturg kannatab endiselt pandeemia mõju all ning meelelahutusürituste turu maht küündis mullu vaid 42 protsendini 2019. aasta mahust. Kui 2019. aastal müüdi Eestis kultuuriüritustele 2 141 047 piletit, siis mullu oli see näitaja vaid 885 501, teatas Piletilevi. BNS