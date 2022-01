Metskurvitsa aasta eestvedaja Aua tunnistas, et kuna ta ise aasta lindu valiva Eesti Orni­toloogiaühingu komisjoni ei kuulunud, siis pole tal tõtt öeldes ka aimu, kui tihe rebimine spetsiaalsel konkursil eri meeskondade pakutud liikide vahel käis. «Aga teada on, et sõel on aasta-aastalt muutunud üha tihedamaks,» kinnitas ornitoloog.