Tõepoolest, nagu anekdoodis. Ent asi on tõsine, 3000 ruutmeetrile on välja pandud Eesti üks uhkemaid autokollektsioone. Väljapanekus on ameeriklasi umbes 30, BMWsid 15 ringis, lisaks mitmed Vene-Nõukogude autod, kokku on Automajas ligikaudu 50 sõidukit. Enam kui 110 meetri pikkusele hoonele kulus kolm aastat ning miljon eurot. Automaja sobib ka kontserdisaaliks ja peopaigaks, üksikkülastajatele avatakse Automaja kevadel. Postimehele näitas väljapanekut Laitse RallyParki müügi- ja turundusjuht Tõnu Korrol.