Siseminister otsib kiirkorras uut kantslerit

«Oleme kokku leppinud, et alates 15. jaanuarist on kantsleri ülesannetes ministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar. Muidugi ma pingutan, et väärikas kandidaat leida,» ütles Jaani. «Võib juhtuda, et see nimi on meil olemas, kui on praeguse kantsleri viimane tööpäev, aga seda ei pruugi nii kiiresti veel olla.»