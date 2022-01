Koroonaviirusele sekundeerib Eestis sel talvel ka gripp

Euroopa gripiseirevõrgustiku hinnangul on gripi aktiivsus kogu Euroopa piirkonnas praegu madal, aga siiski kasvavas trendis. Püsivat gripiviiruse levikut ei täheldata veel üheski riigis, kuid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeritakse peaaegu kõikjal. Tuvastatud on nii A- kui ka B-gripiviirust, niisamuti on gripiga haiglaravile satutud.

Terviseameti Lõuna regiooni osakonna juht Tiia Luht ütles Postimehele, et A-gripp on ka Lõuna-Eestisse jõudnud, näiteks Võrru. On ka A-gripi juhtumeid, kus inimene on viidud raske põdemise tõttu haiglasse.