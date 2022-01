Katri Raik ütles, et Narva on tegelikult nagu omaette riik. Loomulikult ei ole kirjas «Narva põhiseadust», aga näiteks üks «põhiseaduse» punkt on see, et kui sa oled volikogus, siis sinu minia peab töötama sotsiaalabiametis. FOTO: Sander Ilvest