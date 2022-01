Majanduse lühiuudised

Tallinna äride üürisoodustus kehtib aprilli lõpuni

Kriisi mõju leevendamiseks otsustas Tallinna linnavalitsus jätkata aprilli lõpuni 80-protsendilise üürisoodustusega linna äripindu kasutavatele toitlustajatele, kaubandus- ja teenindusettevõtetele ning ööklubide omanikele. «Kesklinna ettevõtted, eriti just turistidele suunatud vanalinna ettevõtted on pidanud koroonakriisis kõige enam ennast ümber suunitlema ja on kiirelt kliente kaotanud,» ütles Tallinna abilinnapea Joosep Vimm (SDE). Kui 2019. aastal külastas Tallinna 4,5 miljonit väliskülalist, siis 2021. aastal pea kaheksa korda vähem. PM

Confido juhatuse liikmeks sai Annika Uudelepp

Jaanuari algusest asus Confido Healthcare Groupi terviseteenuste juhi ja juhatuse liikme kohale Annika Uudelepp (pildil). Koos tegevjuhi Risto Lauri ja Uudelepaga kuuluvad juhatusse veel meditsiinijuht Kadi Lambot, finantsjuht Helin Tiido ja personalijuht Piret Põldre-Vahur. Enne Confidoga liitumist töötas Annika Uudelepp alates 2017. aastast OECD vanemnõunikuna Lääne-Balkani riikide valitsemisreformide elluviimisel. Uudeküll on ka vabariigi presidendi esindaja Arenguseire Keskuse nõukojas, mis on poliitikakujundamisega tegelev mõttekoda riigikogu juures. Samuti on ta tulundusühistu Tuleva asutaja. Varem on ta on töötanud poliitika­uuringute keskuse Praxis juhina ja keskkonnaministeeriumi kantslerina ning õppejõuna riigiteaduste erialal Tallinna Ülikoolis. BNS

Tõnu Palm asus tööle Raul Kirjaneni haldusfirmas

Varem Luminoris peaökonomistina töötanud Tõnu Palm asus uuest aastast Raul Kirjaneni haldusfirma Biofuel OÜ investeeringute juhi kohale. Positsioon lubab tegeleda maailma suurmajandustega, kirjutas Palm sotsiaalmeedias. OÜ Biofueli põhitegevus on investeeringute haldamine, ühtlasi on ettevõte Biofueli kontseni emafirma. Tütarettevõteteks on puidugraanulite tootja Graanul Invest AS, metsandusettevõte Graanul Assets OÜ ning biokeemia iduettevõtte Graanul Biotech OÜ valdaja Graanul Tehnoloogia. BNS

Eestis väljastati veerandi võrra vähem ehituslube

Möödunud aasta kolmandas kvartalis väljastati Euroopa Liidus (EL) eluruumidele aasta varasemaga võrreldes 14,3 protsenti enam ehituslube, Eestis näitaja aga vähenes ligi veerandi võrra, 24,4 protsenti, mis oli regioonis ka kvartali suurim langus. ELi riikidest suurenes samal ajal väljastatud ehituslubade arv aastavõrdluses enim Hispaanias – 77,1 protsenti, selgub Eurostati andmetest. Järgnesid Leedu 53,5 protsendiga ja Tšehhi 41,1 protsendiga. BNS

Toyota lõpetas General Motorsi ülevõimu

Jaapani autotootja Toyota tõukas USA automüügi edetabeli tipust seal 90 aastat valitsenud General Motorsi (GM). Toyota müüs USAs 2021. aastal 2,3 miljonit sõidukit, mis oli GMist ligikaudu 114 000 masina võrra enam. Seejuures kasvasid Toyota müügiarvud USAs varasema aastaga võrreldes umbes 10 protsenti. GM raporteeris seevastu, et 2021. aastal langes nende müük peaaegu 13 protsenti. Erialaväljaande Automotive News andmetel oli GM olnud USA turuliider alates 1931. aastast. PM