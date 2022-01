Poisid peksid segi üle tosina bussipaviljoni

Esmaspäeva hommikuks jõudsid Kuressaare Linnamajanduseni teated kümne Kuressaare bussipaviljoni klaaside lõhkumisest. Teisipäeva hommikuks selgus, et lõhutud on veel neli paviljoni. «Sellist olukorda, kus kahe päeva jooksul lõhutakse ära 14 bussiootepaviljoni, pole varem ette tulnud,» nentis Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel.

Vallavalitsuse andmetel on alanud aasta esimestel päevadel bussipeatustes ära lõhutud kuus küljeklaasi, 16 tagumist klaasi, kuus reklaampostri klaasi, seitse valgustatud bussiinfotahvli klaasi ja ühe paviljoni katus. «Täpne rahaline kahju on praegu veel selgitamisel, kuid see jääb suurusjärku 3000–4000 eurot,» ütles Koppel.