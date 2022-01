Majanduse lühiuudised

Novembri tööstustoodang kasvas aastaga 6,3 protsenti

Erki Urva lahkub Nordica juhi kohalt

2019. aastast Nordica juhatuse esimehena töötanud Erki Urva (pildil) on otsustanud lennufirma juhi ameti maha panna. Urva oli aastatel 2002–2005 ka Estonian Airi juht, ­samuti on ta juhtinud Hariduse ­Infotehnoloogia Sihtasutust. ­Nordica kaubamärgi all tegutsev riiklik ­lennufirma Nordic Aviation Group jäi 2020. aastal 10,5 miljoni ­euroga ­kahjumisse. ­Müügitulu kahanes samal ajal 42 protsenti, 61 miljonile eurole. Praegu toimuvad ettevalmistused uue lennunduskontserni loomiseks, mis ühendab Nordica, Regional Jeti ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla. Pikas plaanis loob see eelduse tekkiva grupi erastamiseks. BNS