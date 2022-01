Ian Campbell ja Margaret kohtusid 1949. aastal Pariisi-Londoni rongis, kus Campbell oli naisega ühte vagunisse saamiseks altkäemaksu andnud. Rongis teatas Campbell oma kaaslasele, et Margaret on naine, kellega ta kavatseb abielluda. Campbelli kaaslaseks polnud aga keegi muu kui tema seaduslik abikaasa. Ja see seik on vaid väike osa kogu sellest veidrast loost.