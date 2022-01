Baleriin Eve Andre-Tuga sõnul on paljud esitantsijad asunud pärast karjääri lõppu tööle taksojuhtidena või postiljonidena – balletitantsija kärjääri lõpp on väga traagiline. FOTO: Eesti Juveel/Albert Kerstna

Viiekümne aasta eest ekraanile jõudnud mängufilm «Noor pensionär» naerutab endiselt rahvast, kuid tuletab teisalt meelde, et samast ajast on pärit ka tänini kehtivad reeglid teatud erialadel soodustingimustel pensionile pääsemiseks. Seda on valitsus otsustanud nüüd muuta.