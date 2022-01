Majanduse lühiuudised

Isamaa esitas riigikogule eelnõu, millega tahetakse hakata elektrimüüki eratarbijatele ja väikeettevõtetele riiklikult reguleerima. Eelnõu järgi peaks väiketarbijatel tekkima võimalus valida börsiväline elekter, mille puhul riik kompenseerib müüdavale energiale kehtiva CO2 kvoodi maksumuse riigieelarvest. Nõnda pakutava elektri prognoositav hind klientidele ei oleks üle viie sendi kilovatt-tunni eest. Toetusmeetme maksumus oleks riigile 250 miljonit eurot aastas, mille võrra väheneks riigieelarvesse CO2 kvoodi müügist laekuv tulu. Ettepanek tekitas ettevõtjates ja teistes erakondades elava poleemika, teiste erakondade esindajate väitel arendati praegune energiaturg välja just Isamaa ministri Juhan Partsi (pildil) juhtimisel. PM

Praeguseks kolm kuud väldanud Dubai Expol on koroona kiuste huvi Eesti e-riigi ja ettevõtjate vastu suur, Eesti paviljonis käis esimese kolme kuu jooksul üle 164 000 inimese, maailmanäitusel kokku on sama aja jooksul käinud üle kaheksa miljoni inimese.

Eesti paviljoniga Dubais kaasas olevad 42 ettevõtet ja organisatsiooni otsivad maailmanäituselt eelkõige uusi ärikontakte, mis aitaksid neil siinsele turule siseneda ja uusi turge leida. Paviljonis on seni lisaks ettevõtete ja riigi tavaekspositsioonile toimunud kaks Eesti ministrite visiiti. IT-minister Andres Suti külastuse käigus allkirjastati ühise ärikoja loomise kokkulepe ning haridusminister Liina Kersna visiidi ajal hariduskoostöö leping. BNS

Katustelt kukkuv lumi on teinud 50 000 eurot kahju

Lumerohke talv on toonud ohtralt juhtumeid, kus hooldamata katustelt langev jää ja lumi vigastab maja ette pargitud autot. Ainuüksi ERGO kindlustus on sel talvel selliseid kahjusid hüvitanud 50 000 euro ulatuses, keskmine kahju suurus on umbes 1500 eurot.