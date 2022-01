Eesti lühiuudised

Helme: Eesti raiskab sõjalistel missioonidel raha

Riigikogu teine aseesimees, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme leiab, et pole mõtet kaitseväelasi kaitse-eelarve kulul kriisikolletesse saata, sest Eestit ennast niikuinii Venemaa rünnaku korral keegi aitama ei tule. «Meil põhjendatakse välismissioone ikka sama jutuga, mida oleme 15 aastat kuulnud: kui läheme oma sõduritega Liibanoni või Aafrikasse, siis kunagi, kui meil on vaja abi venelaste vastu, küll siis prantslased tulevad meile appi,» rääkis Helme. «Jõulude eel ütles Itaalia peaminister Mario Draghi, et Euroopal tegelikult ei ole venelastele sõjaliselt mitte midagi vastu panna. Ta ütles välja selle, mida viisakas seltskonnas ei räägita, aga asjatundjate seltskonnad teavad niigi,» lisas ta. ERR