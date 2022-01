Ambitsioonikas eesmärk: diplomaatide turvavõrk kümnendiga 100 protsendini?

Eesti välisesinduste julgeolek on laiemat tähelepanu pälvinud lähiminevikus vaid korra. 2007. aasta pronksiöö sündmuste laineharjal proovisid noorteühenduse Naši liikmed rünnata Moskvas Eesti suursaadikut Marina Kaljuranda ja piirasid seejärel mitme päeva vältel meie suursaatkonda. Õnneks on jäänud toonane vahejuhtum, milles etendas suurt rolli Venemaa passiivsus – üldine norm näeb ette, et asukohamaa tõrjub välisesindustele sihitud meeleavaldused oma jõududega –, siiski erandiks.