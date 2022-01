Välismaa lühiuudised

Kuningas vannutas Rutte neljanda valitsuse ametisse

Hollandi kuningas Willem-Alexander vannutas eile ametisse uue koalitsioonivalitsuse, mida juhib neljandat korda Mark Rutte. Tseremoonia Haagi Noordeinde palees korraldati pärast rekordpikka koalitsiooni moodustamise protsessi 17. märtsi üldvalimiste järel. 54-aastane Rutte on juhtinud juba kolme koalitsioonivalitsust ja on nüüd saamas Hollandi pikima ametiajaga peaministriks. Uude koalitsiooni kuuluvad samad erakonnad, kes kuulusid tema kolmanda ametiaja valitsusse. Rutte neljandasse valitsusse kuuluvad peale tema konservatiivse Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei tsentristlik D66, paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Apellatsioon ja tsentristlik Kristlik Liit, kellel on nelja peale 150-kohalises alamkojas napp enamus. AP/BNS