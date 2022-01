Novembris tööle asunud Viljandi valitsuskoalitsiooni eesmärk oli teiste teemade kõrval Joala kuju küsimusele lahendus leida. Esimese sammuna kohtusid linnavolikogu esimees Helmen Kütt ja linnapea Madis Timpson Jaak Joala lese Maire Joalaga. Nagu kohtumisel selgus, on Maire Joala endiselt seisukohal, et laulja monument erineb sellest, millele tema oma nõusoleku oli andnud, ning sellisel kujul seda eksponeerida ei tohiks. Nii linnapea kui linnavolikogu esimees leiavad, et linnal ei sobi hakata laulja lesega kohut käima.