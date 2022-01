Seda seltskonda oli kokku panna huvitav. Kui ma vahetult enne jõule valitsuselt selle ülesande sain, siis polnud see just parim aeg – kõik mõtlesid juba jõulude ja talvepuhkuse ning suusatamise ja muu peale. Rääkisin mitmete minu jaoks autoriteetsete inimestega, alates oma tööandjast Tartu Ülikooli rektorist ja küsisin, milliste erialade inimesed peaksid teadusnõukotta kuuluma. Kohe oli selge, et kuna tegemist pole ammu enam meditsiini või teaduse probleemiga, vaid palju laiema ühiskondlik-sotsiaalse probleemiga, siis peab nõukojas olema mitmete erialade inimesi. Esialgses nimekirjas oli 26 inimest.