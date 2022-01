Majanduse lühiuudised

Töötuse määr tõusis detsembris 6,8 protsendini

Töötukassa andmetel oli detsembri lõpus töötuna registreeritud 44 147 inimest, mis moodustab 16-aastastest kuni pensioniealise tööjõuni 6,8 protsenti; töötute arv kasvas kuuvõrdlu­ses 0,2 protsendi võrra. Uusi ­töötuid registreeriti detsembris 5616, kuu varem aga 6175 ning aasta varem ehk 2020. aasta detsembris 7469, selgus töötukassa statistikast. Möödunud kuu lõpus oli registreeritud töötuse määr kõrgeim Ida-Virumaal, ulatudes 10,8 protsendini. Madalaim oli töötuse määr 3,6 protsendiga Hiiumaal. BNS

Riigikogu võtab ette hangete korralduse parandamise

Riigikogu ­majanduskomisjon otsustas esimesele lugemisele ­saata riigihangete seaduse ­muudatused, mille tulemusena muutuks riigihanke menetlus sujuvamaks ja paindlikumaks. Majanduskomisjoni esimees Kristen Michal (pildil) ütles pressiteates, et ­riigihangete eesmärk on riigile võimalikult soodsate ja selgete lepingute sõlmimine, kuid praegu kehtivate normide puhul on ette tulnud puudusi, mis raskendavad seaduse ­eesmärkide täitmist ning suurendavad ­hankijate ja ettevõtjate töö- või halduskoormust. BNS

Tulemas on teise sambasse rohkem maksmise võimalus

Rahandusministeerium soovib muuta kohustusliku ­kogumispensioni makse määra tõstmise ­vabatahtlikuks, et pakkuda teise sambaga liitunutele võimalust oma kogumispensioni makse määra tõsta nelja või kuue protsendini. Määra vabatahtlik tõstmine puudutab üksnes inimese palgalt kinni peetavat kaheprotsendist makset. Sotsiaalmaksu kogumispensioni neljaprotsendist osa määra tõstmine ei puuduta. Seega ei mõjuta väljapakutud muudatused esimese samba eelarvet ega selles sambas teenitavaid pensioniõigusi. BNS

Tallinna Sadam leidis finantsjuhi teisest riigifirmast

Tallinna Sadam teatas börsile, et ettevõtte uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks saab Andrus Ait. Tema volitused algavad 21. ­veebruaril ja ­kestavad viis aastat. Ait on ­töötanud alates 2005. aastast Riigi ­Kinnisvara ASis, 2016. aastal sai ta ­ettevõtte finantsjuhiks ning 2019. aastast on olnud Riigi Kinnisvara ASi ­juhatuse liige. 2011–2016 oli ta Kärdla Sadama nõukogu liige. Aidal on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Talle kuulub 1513 Tallinna Sadama aktsiat. Firma juhatus on kolmeliikmeline, peale finantsjuhi kuulu­vad sinna juhatuse esimees Valdo Kalm ja kommertsjuht Margus Vihman. Eelmine finantsjuht Marko Raid suundus finantsjuhiks ja juhatuse liikmeks ettevõtetesse Graanul Assets ja Graanul Tehnoloogia. PM

Pankurid hoiatavad: USAd ootab intressiralli

Investeerimispanga Goldman Sachsi hinnangul on olukord USA majanduses selline, et kolme intressimäära tõstmisega seda ei paranda ning tänavu on oodata lausa nelja baasintressi­määra tõstmist ehk laenamise kallimaks muutumist. Kui eelmisel nädalal arvasid paljud investeerimispankurid, et oma esimese intressimäära tõusu teeb keskpank ära märtsis, siis nüüd teatas Goldman Sachs, et nende hinnangul keeratakse rahapoliitika kruvisid veel rohkem kinni. PM